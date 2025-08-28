SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / V lys_1913
Yusheng Li

V lys_1913

Yusheng Li
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 333 USD par mois
croissance depuis 2025 -64%
LMAXNZ-LIVE
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
130
Bénéfice trades:
104 (80.00%)
Perte trades:
26 (20.00%)
Meilleure transaction:
1 156.66 USD
Pire transaction:
-3 426.11 USD
Bénéfice brut:
23 859.38 USD (48 235 pips)
Perte brute:
-32 665.09 USD (64 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (4 822.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 386.49 USD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.55%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.34
Longs trades:
99 (76.15%)
Courts trades:
31 (23.85%)
Facteur de profit:
0.73
Rendement attendu:
-67.74 USD
Bénéfice moyen:
229.42 USD
Perte moyenne:
-1 256.35 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-25 753.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-25 753.67 USD (8)
Croissance mensuelle:
-70.24%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 805.71 USD
Maximal:
25 753.67 USD (61.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.59% (25 761.67 USD)
Par fonds propres:
81.88% (25 695.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGUSD.lmx 128
AUDCAD.lmx 1
XAUUSD.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGUSD.lmx -8.8K
AUDCAD.lmx 0
XAUUSD.lmx 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGUSD.lmx -17K
AUDCAD.lmx -4
XAUUSD.lmx 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 156.66 USD
Pire transaction: -3 426 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +4 822.55 USD
Perte consécutive maximale: -25 753.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LMAXNZ-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

算法交易策略，月化15以上。需要合作的加微信：lys_1913
Aucun avis
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
V lys_1913
333 USD par mois
-64%
0
0
USD
6.2K
USD
6
86%
130
80%
100%
0.73
-67.74
USD
82%
1:100
