Michael Schuster

Gold News AI

Michael Schuster
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 197%
Exness-MT5Real18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
266
Bénéfice trades:
245 (92.10%)
Perte trades:
21 (7.89%)
Meilleure transaction:
43.68 USD
Pire transaction:
-63.42 USD
Bénéfice brut:
977.75 USD (631 316 pips)
Perte brute:
-600.25 USD (344 148 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (206.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
206.41 USD (63)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
52.77%
Charge de dépôt maximale:
8.27%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.87
Longs trades:
240 (90.23%)
Courts trades:
26 (9.77%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
1.42 USD
Bénéfice moyen:
3.99 USD
Perte moyenne:
-28.58 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-35.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.25 USD (2)
Croissance mensuelle:
39.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
131.48 USD (26.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.88% (131.48 USD)
Par fonds propres:
19.36% (94.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 266
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 378
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 287K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.68 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 63
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +206.41 USD
Perte consécutive maximale: -35.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Gold News AI !

Positions gérées par l'EA alimenté par l'IA "Gold News AI": https://www.mql5.com/en/market/product/149155. Abonnez-vous maintenant et suivez un signal de trading géré professionnellement et stable!

Exigences recommandées: Capital: À partir de 200 USD. Effet de levier: 1:500.
Veuillez noter que les gains ne sont pas garantis, le Forex est un marché à haut risque. Réfléchissez attentivement au pourcentage de votre capital que vous utilisez pour copier mon signal, en particulier les propriétaires de comptes plus importants - toutes les décisions sont entièrement sous votre direction et la responsabilité vous incombe !!! Avertissement - les profits passés ne garantissent pas les profits futurs. Le trading Forex est à haut risque et ne risquez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre !!!
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.13 13:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold News AI
30 USD par mois
197%
0
0
USD
500
USD
8
100%
266
92%
53%
1.62
1.42
USD
25%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.