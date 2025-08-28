SignauxSections
Fei Ge Deng

LiHuoQianDuoDuo2579

Fei Ge Deng
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -16%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
250
Bénéfice trades:
170 (68.00%)
Perte trades:
80 (32.00%)
Meilleure transaction:
12.11 USD
Pire transaction:
-44.06 USD
Bénéfice brut:
336.35 USD (326 330 pips)
Perte brute:
-672.36 USD (573 542 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (26.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.03 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Activité de trading:
85.10%
Charge de dépôt maximale:
1.25%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
236 (94.40%)
Courts trades:
14 (5.60%)
Facteur de profit:
0.50
Rendement attendu:
-1.34 USD
Bénéfice moyen:
1.98 USD
Perte moyenne:
-8.40 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-296.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-296.01 USD (10)
Croissance mensuelle:
-16.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
336.01 USD
Maximal:
409.32 USD (19.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.98% (409.32 USD)
Par fonds propres:
8.72% (175.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 249
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD -332
BTCUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD -244K
BTCUSD -3.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.11 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +26.79 USD
Perte consécutive maximale: -296.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real4
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.11 × 427
VantageInternational-Live 11
0.20 × 476
FXView-Live
0.23 × 154
VantageInternational-Live 12
0.89 × 79
VantageInternational-Live 3
0.89 × 373
HantecMarkets-Server1
1.62 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.27 × 11
Exness-Real6
17.90 × 10
Aucun avis
2025.09.18 23:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 23:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 08:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 10:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 10:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 10:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
