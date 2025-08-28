SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Good Signal 01
Novia Musmindasari

Good Signal 01

Novia Musmindasari
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
61%
FBS-Real-8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
120
Bénéfice trades:
104 (86.66%)
Perte trades:
16 (13.33%)
Meilleure transaction:
18.68 USD
Pire transaction:
-44.33 USD
Bénéfice brut:
551.11 USD (337 687 pips)
Perte brute:
-110.61 USD (39 462 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (154.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
154.49 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.10%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.96
Longs trades:
105 (87.50%)
Courts trades:
15 (12.50%)
Facteur de profit:
4.98
Rendement attendu:
3.67 USD
Bénéfice moyen:
5.30 USD
Perte moyenne:
-6.91 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-55.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.31 USD (2)
Croissance mensuelle:
60.20%
Prévision annuelle:
665.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.53 USD
Maximal:
55.31 USD (10.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.12% (55.31 USD)
Par fonds propres:
23.51% (134.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 30
US100 28
EURUSD 25
XTIUSD 18
XAUUSD 11
GBPUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 182
US100 131
EURUSD 27
XTIUSD 87
XAUUSD -2
GBPUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 164K
US100 131K
EURUSD 2.7K
XTIUSD 656
XAUUSD -864
GBPUSD 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.68 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +154.49 USD
Perte consécutive maximale: -55.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Standard3
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
XMAU-Real 20
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 10
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
FBS-Real-9
0.18 × 11
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
Tickmill-Live05
0.29 × 564
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
156 plus...
Good signal with good trader
Aucun avis
2025.09.22 15:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 18:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 09:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Good Signal 01
30 USD par mois
61%
0
0
USD
724
USD
13
0%
120
86%
100%
4.98
3.67
USD
24%
1:500
Copier

