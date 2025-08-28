SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Arys Consultancy Services
Sunil Balawant Pawar

Arys Consultancy Services

Sunil Balawant Pawar
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 150 USD par mois
croissance depuis 2025 56%
Swissquote-Server
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
130
Bénéfice trades:
113 (86.92%)
Perte trades:
17 (13.08%)
Meilleure transaction:
975.60 USD
Pire transaction:
-1 955.79 USD
Bénéfice brut:
21 603.17 USD (150 852 pips)
Perte brute:
-10 845.22 USD (179 654 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (4 557.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 557.62 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
59.28%
Charge de dépôt maximale:
132.30%
Dernier trade:
36 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.47
Longs trades:
19 (14.62%)
Courts trades:
111 (85.38%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
82.75 USD
Bénéfice moyen:
191.18 USD
Perte moyenne:
-637.95 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-4 356.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 356.47 USD (3)
Croissance mensuelle:
44.54%
Prévision annuelle:
540.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 358.97 USD (24.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.44% (173.60 USD)
Par fonds propres:
70.90% (14 209.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 65
XAUUSD 53
GBPUSD 8
XAGUSD 3
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 7.3K
XAUUSD 2.5K
GBPUSD 1.3K
XAGUSD -383
USDJPY 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.1K
XAUUSD -23K
GBPUSD 364
XAGUSD -8.7K
USDJPY 10
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +975.60 USD
Pire transaction: -1 956 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4 557.62 USD
Perte consécutive maximale: -4 356.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.32 × 526
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 263
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.69 × 7127
ForexTimeFXTM-MT5
0.71 × 31
Swissquote-Server
2.26 × 16838
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.06 04:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 07:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 18:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Arys Consultancy Services
150 USD par mois
56%
0
0
USD
15K
USD
20
0%
130
86%
59%
1.99
82.75
USD
72%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.