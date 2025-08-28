SignauxSections
cbkiri

BEAT THE BANK

cbkiri
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
556
Bénéfice trades:
499 (89.74%)
Perte trades:
57 (10.25%)
Meilleure transaction:
123.63 USD
Pire transaction:
-448.54 USD
Bénéfice brut:
2 110.86 USD (1 565 365 pips)
Perte brute:
-1 633.07 USD (552 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
77 (169.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
169.84 USD (77)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
97.52%
Charge de dépôt maximale:
5.05%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
144
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.48
Longs trades:
556 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.86 USD
Bénéfice moyen:
4.23 USD
Perte moyenne:
-28.65 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-825.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-825.05 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.60%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 005.15 USD (15.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.57% (1 005.15 USD)
Par fonds propres:
6.01% (897.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 556
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 478
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +123.63 USD
Pire transaction: -449 USD
Gains consécutifs maximales: 77
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +169.84 USD
Perte consécutive maximale: -825.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Haha, when you read this description, perhaps you already notice the statistic of the account already. No sure and perfect situation in the leverage trading world. Every second carries risk and thing might turn upside down within a while. Just do the best as much as we can to control the risk and reward adjusted return.


If you are interested for copy directly on same broker, please find the link below @15% performance fee:


https://social-trading.club/strategy/227866309/a/s5r1yliwkn?sharer=trader

Aucun avis
2025.08.29 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 01:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 01:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
