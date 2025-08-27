SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TT 02
Gihun Park

TT 02

Gihun Park
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
461
Bénéfice trades:
337 (73.10%)
Perte trades:
124 (26.90%)
Meilleure transaction:
12.58 USD
Pire transaction:
-12.65 USD
Bénéfice brut:
398.99 USD (42 689 pips)
Perte brute:
-207.68 USD (23 926 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (57.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
57.93 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
78.40%
Charge de dépôt maximale:
10.75%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
91
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
3.81
Longs trades:
251 (54.45%)
Courts trades:
210 (45.55%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
0.41 USD
Bénéfice moyen:
1.18 USD
Perte moyenne:
-1.67 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-48.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.18 USD (11)
Croissance mensuelle:
29.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
50.27 USD (8.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.26% (50.27 USD)
Par fonds propres:
21.98% (151.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY 60
AUDUSD 58
GBPUSD 58
EURUSD 58
EURGBP 58
USDCAD 57
USDCHF 56
USDJPY 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY -31
AUDUSD 26
GBPUSD 65
EURUSD 81
EURGBP 18
USDCAD -1
USDCHF 27
USDJPY 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY -4.3K
AUDUSD 2.7K
GBPUSD 6.6K
EURUSD 8.3K
EURGBP 1.7K
USDCAD 112
USDCHF 2.4K
USDJPY 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.58 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +57.93 USD
Perte consécutive maximale: -48.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.01 × 87
Valutrades-Real-HK
0.08 × 65
AltairInc-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.31 × 62
FusionMarkets-Live
0.52 × 220
FPMarkets-Live2
0.80 × 5
SwitchMarkets-Real
1.00 × 3
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
1.33 × 6
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
PurpleTradingSC-02Demo
1.64 × 11
Coinexx-Demo
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 1
Exness-Real
2.35 × 51
ICMarketsSC-Live31
3.80 × 25
IronFXBM-Real9
4.89 × 18
ICMarketsSC-Live04
5.23 × 194
FXPIG-LIVE
5.91 × 22
FBS-Real-4
6.44 × 9
Just2Trade-Real
6.60 × 5
GMI-Live15
7.00 × 1
BDSwissGlobal-Real03
7.25 × 4
7 plus...
Aucun avis
2025.08.27 18:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
