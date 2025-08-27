SignauxSections
Gihun Park

TT 01

Gihun Park
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 77%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
349
Bénéfice trades:
266 (76.21%)
Perte trades:
83 (23.78%)
Meilleure transaction:
14.01 USD
Pire transaction:
-18.98 USD
Bénéfice brut:
664.10 USD (36 854 pips)
Perte brute:
-277.76 USD (15 454 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (66.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.44 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
77.09%
Charge de dépôt maximale:
23.30%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
8.70
Longs trades:
177 (50.72%)
Courts trades:
172 (49.28%)
Facteur de profit:
2.39
Rendement attendu:
1.11 USD
Bénéfice moyen:
2.50 USD
Perte moyenne:
-3.35 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-43.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.19 USD (8)
Croissance mensuelle:
42.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
44.42 USD (6.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.62% (44.42 USD)
Par fonds propres:
38.15% (338.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 60
AUDUSD 59
GBPUSD 59
USDCHF 58
USDCAD 57
USDJPY 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 124
AUDUSD 61
GBPUSD 128
USDCHF 70
USDCAD 8
USDJPY -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.6K
AUDUSD 3.5K
GBPUSD 6.8K
USDCHF 3.3K
USDCAD 1K
USDJPY 408
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.01 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +66.44 USD
Perte consécutive maximale: -43.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 51
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.01 × 71
AltairInc-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.36 × 39
FPMarkets-Live2
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.57 × 178
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
1.25 × 4
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
PurpleTradingSC-02Demo
1.57 × 7
Exness-Real
1.75 × 44
Coinexx-Demo
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
4.24 × 21
IronFXBM-Real9
4.89 × 18
ICMarketsSC-Live04
5.20 × 167
FXPIG-LIVE
5.91 × 22
FBS-Real-4
6.44 × 9
Just2Trade-Real
6.60 × 5
BDSwissGlobal-Real03
7.25 × 4
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 2
XMGlobal-Real 10
9.00 × 8
XMGlobal-Real 28
10.00 × 26
4 plus...
Aucun avis
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 19:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 19:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 18:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
