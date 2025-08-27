SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / WeTrade01
Minh Hung Nguyen

WeTrade01

Minh Hung Nguyen
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 239%
Exness-MT5Real6
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 080
Bénéfice trades:
1 463 (70.33%)
Perte trades:
617 (29.66%)
Meilleure transaction:
53.92 USD
Pire transaction:
-152.36 USD
Bénéfice brut:
9 906.52 USD (2 001 157 pips)
Perte brute:
-6 186.85 USD (844 008 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (191.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
191.41 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
51.22%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
186
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
2.69
Longs trades:
1 224 (58.85%)
Courts trades:
856 (41.15%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
1.79 USD
Bénéfice moyen:
6.77 USD
Perte moyenne:
-10.03 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-465.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-477.31 USD (10)
Croissance mensuelle:
28.64%
Prévision annuelle:
347.55%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 380.65 USD (32.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.86% (1 380.65 USD)
Par fonds propres:
31.35% (1 424.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 101
AUDUSD 85
USDJPY 82
NZDCAD 77
EURUSD 72
USDCHF 71
AUDJPY 71
NZDJPY 70
GBPUSD 69
NZDCHF 65
AUDCAD 63
CADJPY 63
AUDCHF 63
GBPJPY 62
JP225 62
EURNZD 57
EURCAD 57
EURAUD 57
HK50 56
GBPCHF 56
GBPAUD 56
USDCAD 54
GBPNZD 49
CADCHF 49
CHFJPY 48
STOXX50 47
EURJPY 47
GBPCAD 46
FR40 43
EURGBP 42
DE30 41
USTEC 35
US500 31
US30 31
EURCHF 27
UK100 25
AUS200 25
AUDNZD 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD 216
AUDUSD 200
USDJPY 311
NZDCAD 167
EURUSD 276
USDCHF 164
AUDJPY -61
NZDJPY 105
GBPUSD 298
NZDCHF 42
AUDCAD 138
CADJPY 118
AUDCHF 163
GBPJPY 316
JP225 136
EURNZD 49
EURCAD 45
EURAUD 175
HK50 18
GBPCHF 207
GBPAUD -85
USDCAD 169
GBPNZD 73
CADCHF 53
CHFJPY -277
STOXX50 26
EURJPY -127
GBPCAD 174
FR40 27
EURGBP 197
DE30 82
USTEC 58
US500 44
US30 123
EURCHF 47
UK100 21
AUS200 9
AUDNZD 23
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD 6.4K
AUDUSD 6K
USDJPY 19K
NZDCAD 7.2K
EURUSD 7K
USDCHF 5.3K
AUDJPY -4.1K
NZDJPY 1.8K
GBPUSD 8.5K
NZDCHF 2.9K
AUDCAD 6K
CADJPY 7.5K
AUDCHF 4.2K
GBPJPY 19K
JP225 107K
EURNZD 6K
EURCAD -599
EURAUD 9K
HK50 43K
GBPCHF 7.8K
GBPAUD 3.4K
USDCAD 6.3K
GBPNZD 8.7K
CADCHF 2.5K
CHFJPY -16K
STOXX50 39K
EURJPY -9.2K
GBPCAD 4.1K
FR40 69K
EURGBP 4.8K
DE30 18K
USTEC 441K
US500 103K
US30 56K
EURCHF -49
UK100 87K
AUS200 67K
AUDNZD 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.92 USD
Pire transaction: -152 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +191.41 USD
Perte consécutive maximale: -465.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 2
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.13 × 87
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.19 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 743
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 25
Exness-MT5Real8
1.43 × 21
BlackBullMarkets-Live
1.88 × 8
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.85 × 904
RoboForex-Pro
4.65 × 891
HFMarketsGlobal-Live1
4.66 × 741
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
Exness-MT5Real3
8.00 × 1055
XMGlobal-MT5
9.02 × 1668
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Master the momentum with trend scalping across the top FX pairs.
Aucun avis
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WeTrade01
99 USD par mois
239%
0
0
USD
4.6K
USD
18
99%
2 080
70%
100%
1.60
1.79
USD
33%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.