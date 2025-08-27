SignauxSections
Mohammed Ibrahiem Rasoelbaks

Star Trading

Mohammed Ibrahiem Rasoelbaks
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 49%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
211
Bénéfice trades:
134 (63.50%)
Perte trades:
77 (36.49%)
Meilleure transaction:
95.70 EUR
Pire transaction:
-38.42 EUR
Bénéfice brut:
722.19 EUR (1 258 851 pips)
Perte brute:
-481.21 EUR (42 992 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (79.22 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
288.24 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
91.94%
Charge de dépôt maximale:
27.10%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
144
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
2.47
Longs trades:
120 (56.87%)
Courts trades:
91 (43.13%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
1.14 EUR
Bénéfice moyen:
5.39 EUR
Perte moyenne:
-6.25 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-8.15 EUR)
Perte consécutive maximale:
-42.98 EUR (2)
Croissance mensuelle:
48.84%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29.65 EUR
Maximal:
97.51 EUR (11.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.55% (75.30 EUR)
Par fonds propres:
41.77% (301.17 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 113
EURUSD+ 24
GBPUSD+ 21
AUDUSD+ 12
NZDUSD+ 8
USDCAD+ 7
USDJPY+ 4
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 272
EURUSD+ 49
GBPUSD+ 10
AUDUSD+ 18
NZDUSD+ -13
USDCAD+ 6
USDJPY+ -85
BTCUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 29K
EURUSD+ 2.3K
GBPUSD+ 582
AUDUSD+ 1.2K
NZDUSD+ -1.3K
USDCAD+ 951
USDJPY+ -462
BTCUSD 132K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +95.70 EUR
Pire transaction: -38 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +79.22 EUR
Perte consécutive maximale: -8.15 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

  • Automated trading with a controlled drawdown
  • Minimum deposit is 1000 EUR/USD

Aucun avis
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 22:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 21:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 11:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 22:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
