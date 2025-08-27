SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Restartinvest
Vitalie Turcanu

Restartinvest

Vitalie Turcanu
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 4%
AdmiralsSC-Live-1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 210
Bénéfice trades:
2 219 (69.12%)
Perte trades:
991 (30.87%)
Meilleure transaction:
760.80 USD
Pire transaction:
-10 330.17 USD
Bénéfice brut:
173 035.35 USD (2 337 341 pips)
Perte brute:
-169 695.18 USD (2 203 412 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (4 601.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 601.12 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.27%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
816 (25.42%)
Courts trades:
2 394 (74.58%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
1.04 USD
Bénéfice moyen:
77.98 USD
Perte moyenne:
-171.24 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-1 974.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 595.71 USD (2)
Croissance mensuelle:
-63.37%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 282.72 USD
Maximal:
22 885.07 USD (56.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.61% (22 885.07 USD)
Par fonds propres:
77.56% (10 598.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY-Z 771
EURUSD-Z 656
EURJPY-Z 606
XAUUSD-Z 585
GBPUSD-Z 557
XAGUSD-Z 35
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY-Z 13K
EURUSD-Z 1.1K
EURJPY-Z 6.1K
XAUUSD-Z -16K
GBPUSD-Z -301
XAGUSD-Z -447
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY-Z 41K
EURUSD-Z -15K
EURJPY-Z 10.0K
XAUUSD-Z 93K
GBPUSD-Z -11K
XAGUSD-Z -229
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +760.80 USD
Pire transaction: -10 330 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +4 601.12 USD
Perte consécutive maximale: -1 974.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsSC-Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.16 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 21:40
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.75% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.75% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.89% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.89% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 22:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 20:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 16:35
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.91% of days out of 265 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 15:35
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.91% of days out of 265 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 08:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.