Van Dung Tran

Ak 47

Van Dung Tran
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 -32%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 294
Bénéfice trades:
1 547 (67.43%)
Perte trades:
747 (32.56%)
Meilleure transaction:
402.74 USD
Pire transaction:
-571.50 USD
Bénéfice brut:
6 280.98 USD (2 098 055 pips)
Perte brute:
-4 711.70 USD (1 562 311 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (117.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
439.61 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
11.36%
Charge de dépôt maximale:
1061.56%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
18 minutes
Facteur de récupération:
1.17
Longs trades:
1 300 (56.67%)
Courts trades:
994 (43.33%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
4.06 USD
Perte moyenne:
-6.31 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-377.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 344.63 USD (7)
Croissance mensuelle:
-62.80%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 344.63 USD (34.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.21% (644.09 USD)
Par fonds propres:
92.73% (2 822.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2254
BTCUSD 30
GBPUSD 5
ETHUSD 4
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD 45
GBPUSD 1
ETHUSD 10
GBPJPY 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 191K
BTCUSD 340K
GBPUSD 115
ETHUSD 4K
GBPJPY 691
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +402.74 USD
Pire transaction: -572 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +117.69 USD
Perte consécutive maximale: -377.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Aucun avis
2025.10.02 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 04:13
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 16:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 10:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 02:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 03:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 11:47
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 11:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 10:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.