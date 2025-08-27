SignauxSections
Jia Jian Chen

KILLwith22

Jia Jian Chen
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
TTPTrading-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
356
Bénéfice trades:
309 (86.79%)
Perte trades:
47 (13.20%)
Meilleure transaction:
26.24 USD
Pire transaction:
-253.04 USD
Bénéfice brut:
1 050.17 USD (1 732 443 pips)
Perte brute:
-945.39 USD (747 308 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (76.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
114.71 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
48.45%
Charge de dépôt maximale:
42.93%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.34
Longs trades:
187 (52.53%)
Courts trades:
169 (47.47%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.29 USD
Bénéfice moyen:
3.40 USD
Perte moyenne:
-20.11 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-55.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-253.04 USD (1)
Croissance mensuelle:
-0.13%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
311.94 USD (3.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.99% (309.69 USD)
Par fonds propres:
2.25% (233.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 235
BTCUSD 58
JP225 32
USTEC 18
US30 8
HK50 2
EURUSD 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -64
BTCUSD 87
JP225 66
USTEC 6
US30 5
HK50 5
EURUSD 0
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.9K
BTCUSD 859K
JP225 98K
USTEC 12K
US30 9.2K
HK50 4.2K
EURUSD 32
USDJPY 21
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.24 USD
Pire transaction: -253 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +76.13 USD
Perte consécutive maximale: -55.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TTPTrading-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
