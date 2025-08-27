SignauxSections
Marco Blanda

Blandatrader

Marco Blanda
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
PUPrime-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
568
Bénéfice trades:
407 (71.65%)
Perte trades:
161 (28.35%)
Meilleure transaction:
91.85 EUR
Pire transaction:
-138.93 EUR
Bénéfice brut:
1 302.87 EUR (233 982 pips)
Perte brute:
-1 193.42 EUR (141 891 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (11.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
103.30 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
75.10%
Charge de dépôt maximale:
65.52%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
133
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
353 (62.15%)
Courts trades:
215 (37.85%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.19 EUR
Bénéfice moyen:
3.20 EUR
Perte moyenne:
-7.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-201.85 EUR)
Perte consécutive maximale:
-201.85 EUR (9)
Croissance mensuelle:
3.28%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
56.79 EUR
Maximal:
225.39 EUR (10.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.39% (225.39 EUR)
Par fonds propres:
17.90% (374.57 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.s 358
XAUUSD.s 125
GBPUSD.s 13
NAS100.s 8
EURJPY.s 6
USDJPY.s 3
BTCUSD 3
USDCAD.s 3
ETHUSD 3
XAGUSD.s 3
USDCHF.s 3
SP500.s 3
EURTRY.s 3
USDDKK.s 2
US2000.s 2
USDCZK.s 2
CHFJPY.s 2
EURCZK.s 2
USDMXN.s 2
AUDJPY.s 2
NZDJPY.s 1
NZDUSD.s 1
ETCUSD 1
DJ30.s 1
XPTUSD.s 1
USOUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURNZD.s 1
USDILS.s 1
EURHUF.s 1
AUDUSD.s 1
CADJPY.s 1
CADCHF.s 1
GBPCHF.s 1
EURCAD.s 1
EURAUD.s 1
AUDNZD.s 1
USDKRW.s 1
NZDSGD.s 1
NZDCHF.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.s 206
XAUUSD.s 224
GBPUSD.s -13
NAS100.s 8
EURJPY.s -3
USDJPY.s 50
BTCUSD 40
USDCAD.s 8
ETHUSD -9
XAGUSD.s -171
USDCHF.s -1
SP500.s 2
EURTRY.s -50
USDDKK.s -78
US2000.s -1
USDCZK.s -8
CHFJPY.s 7
EURCZK.s 5
USDMXN.s 22
AUDJPY.s -21
NZDJPY.s 0
NZDUSD.s -4
ETCUSD -2
DJ30.s -16
XPTUSD.s -36
USOUSD.s 8
EURGBP.s -5
EURNZD.s 3
USDILS.s -8
EURHUF.s -25
AUDUSD.s 0
CADJPY.s -5
CADCHF.s -6
GBPCHF.s -11
EURCAD.s 0
EURAUD.s -3
AUDNZD.s 12
USDKRW.s -8
NZDSGD.s 12
NZDCHF.s 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.s 12K
XAUUSD.s 841
GBPUSD.s 267
NAS100.s 9.2K
EURJPY.s -661
USDJPY.s 221
BTCUSD 152K
USDCAD.s -28
ETHUSD -17K
XAGUSD.s -468
USDCHF.s 67
SP500.s 3.9K
EURTRY.s -41K
USDDKK.s -4.6K
US2000.s -1.4K
USDCZK.s -3.5K
CHFJPY.s 57
EURCZK.s 248
USDMXN.s 9.1K
AUDJPY.s -323
NZDJPY.s 48
NZDUSD.s -85
ETCUSD -571
DJ30.s -20K
XPTUSD.s -3.8K
USOUSD.s 164
EURGBP.s -130
EURNZD.s 179
USDILS.s -2.8K
EURHUF.s -840
AUDUSD.s 2
CADJPY.s -82
CADCHF.s -49
GBPCHF.s -87
EURCAD.s -11
EURAUD.s -222
AUDNZD.s 207
USDKRW.s -176
NZDSGD.s 329
NZDCHF.s 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +91.85 EUR
Pire transaction: -139 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +11.91 EUR
Perte consécutive maximale: -201.85 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

TRADE A BASSO RISCHIO.
Aucun avis
2025.09.25 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 18:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 06:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
