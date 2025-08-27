SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / WM Gold Avante
Antony Manahan

WM Gold Avante

Antony Manahan
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
VantageInternational-Live 7
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
65
Bénéfice trades:
34 (52.30%)
Perte trades:
31 (47.69%)
Meilleure transaction:
151.10 USD
Pire transaction:
-107.70 USD
Bénéfice brut:
2 966.78 USD (30 250 pips)
Perte brute:
-2 377.09 USD (24 761 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (564.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
564.20 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
31.57%
Charge de dépôt maximale:
37.96%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.74
Longs trades:
39 (60.00%)
Courts trades:
26 (40.00%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
9.07 USD
Bénéfice moyen:
87.26 USD
Perte moyenne:
-76.68 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-315.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-315.12 USD (3)
Croissance mensuelle:
22.40%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
138.30 USD
Maximal:
800.36 USD (23.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.07% (800.27 USD)
Par fonds propres:
7.70% (153.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 590
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 5.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +151.10 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +564.20 USD
Perte consécutive maximale: -315.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

WM Gold Avante – Ride the Gold Momentum!

Turn your portfolio into a growth engine. This signal is powered by a multi-confirmation strategy designed to capture the best XAU/USD opportunities.

Notes :

  1. This strategy is designed to run optimally on a Vantage Market (RAW account). Subscribers must ensure they are using the correct account setup to match order execution, spreads, and slippage tolerance. 
  2. We recommend a minimum of $1,000–$2,000 for optimal lot scaling and risk distribution.


Aucun avis
