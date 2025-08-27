SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Excellent Gold LR
Bambang Cahbiantoro

Excellent Gold LR

Bambang Cahbiantoro
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -12%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
18 (72.00%)
Perte trades:
7 (28.00%)
Meilleure transaction:
245.00 JPY
Pire transaction:
-894.00 JPY
Bénéfice brut:
2 143.00 JPY (1 522 pips)
Perte brute:
-3 305.00 JPY (2 204 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (444.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
754.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Activité de trading:
2.60%
Charge de dépôt maximale:
61.98%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
-0.72
Longs trades:
24 (96.00%)
Courts trades:
1 (4.00%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-46.48 JPY
Bénéfice moyen:
119.06 JPY
Perte moyenne:
-472.14 JPY
Pertes consécutives maximales:
2 (-714.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-894.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
-12.12%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 162.00 JPY
Maximal:
1 620.00 JPY (15.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.49% (1 620.00 JPY)
Par fonds propres:
7.17% (697.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -682
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +245.00 JPY
Pire transaction: -894 JPY
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +444.00 JPY
Perte consécutive maximale: -714.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
One shoot system, no averaging,no mattingle, no dangerous system
Aucun avis
2025.09.01 00:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 23:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 00:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.27 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 00:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
