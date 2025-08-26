SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MGrow
Dalia Baghdadi

MGrow

Dalia Baghdadi
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 48 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
OneRoyal-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
95 (51.07%)
Perte trades:
91 (48.92%)
Meilleure transaction:
36.80 USD
Pire transaction:
-110.90 USD
Bénéfice brut:
579.31 USD (194 805 pips)
Perte brute:
-702.94 USD (118 296 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (48.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.01 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
48.47%
Charge de dépôt maximale:
33.39%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
102 (54.84%)
Courts trades:
84 (45.16%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-0.66 USD
Bénéfice moyen:
6.10 USD
Perte moyenne:
-7.72 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-85.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-188.15 USD (5)
Croissance mensuelle:
-26.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
210.59 USD
Maximal:
319.34 USD (103.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.56% (319.76 USD)
Par fonds propres:
6.11% (93.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 123
EURUSD 7
GBPUSD 6
EURAUD 5
NZDUSD 5
NZDJPY 4
USDCHF 3
AUDCAD 3
USDJPY 3
BTCUSD 3
NZDCAD 3
EURJPY 3
GBPAUD 2
USDCAD 2
EURNZD 2
GBPJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 1
GBPCAD 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
GBPNZD 1
NQ100.U5 1
WTI 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -189
EURUSD 20
GBPUSD 3
EURAUD -8
NZDUSD 2
NZDJPY -10
USDCHF 9
AUDCAD 0
USDJPY 8
BTCUSD 6
NZDCAD -12
EURJPY 12
GBPAUD -7
USDCAD 6
EURNZD -2
GBPJPY 7
CHFJPY 7
AUDJPY 0
GBPCAD 6
AUDCHF 3
EURCAD 4
GBPCHF 0
GBPNZD 3
NQ100.U5 7
WTI 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6.4K
EURUSD 1.9K
GBPUSD 376
EURAUD -1.3K
NZDUSD -41
NZDJPY -432
USDCHF 879
AUDCAD 77
USDJPY 1.3K
BTCUSD 60K
NZDCAD -566
EURJPY 826
GBPAUD -1.1K
USDCAD 602
EURNZD -248
GBPJPY 1.1K
CHFJPY 1K
AUDJPY 3
GBPCAD 300
AUDCHF 126
EURCAD 507
GBPCHF 8
GBPNZD 524
NQ100.U5 3.8K
WTI -9
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.80 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +48.94 USD
Perte consécutive maximale: -85.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server
0.00 × 7
Ava-Real 1-MT5
1.00 × 5
TickmillUK-Live
2.20 × 5
GOMarketsMU-Live
2.75 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
3.50 × 4
BlackBullMarkets-Live
4.75 × 4
ActivTradesCorp-Server
7.00 × 7
GBEbrokers-LIVE
7.20 × 5
HFMarketsGlobal-Live1
16.67 × 3
Aucun avis
2025.09.22 12:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 01:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 05:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 22:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
