Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server 0.00 × 7 Ava-Real 1-MT5 1.00 × 5 TickmillUK-Live 2.20 × 5 GOMarketsMU-Live 2.75 × 4 SMCapitalMarkets-Live2 3.50 × 4 BlackBullMarkets-Live 4.75 × 4 ActivTradesCorp-Server 7.00 × 7 GBEbrokers-LIVE 7.20 × 5 HFMarketsGlobal-Live1 16.67 × 3 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou