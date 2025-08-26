SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Golden Times ahead
Frank Alexander Nitsch

Golden Times ahead

Frank Alexander Nitsch
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
PepperstoneUK-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
102
Bénéfice trades:
54 (52.94%)
Perte trades:
48 (47.06%)
Meilleure transaction:
37.28 EUR
Pire transaction:
-15.40 EUR
Bénéfice brut:
139.67 EUR (13 823 pips)
Perte brute:
-72.40 EUR (5 722 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (7.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
79.65 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
5.55%
Charge de dépôt maximale:
35.95%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
44 minutes
Facteur de récupération:
1.76
Longs trades:
54 (52.94%)
Courts trades:
48 (47.06%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
0.66 EUR
Bénéfice moyen:
2.59 EUR
Perte moyenne:
-1.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-14.15 EUR)
Perte consécutive maximale:
-21.92 EUR (4)
Croissance mensuelle:
6.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.66 EUR
Maximal:
38.24 EUR (3.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.82% (38.39 EUR)
Par fonds propres:
2.48% (24.51 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 25
USDJPY 23
EURUSD 20
USDCAD 16
AUDUSD 10
XAUUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1
USDJPY 0
EURUSD 2
USDCAD -2
AUDUSD 4
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 200
USDJPY 174
EURUSD 209
USDCAD 7
AUDUSD 267
XAUUSD 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.28 EUR
Pire transaction: -15 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +7.91 EUR
Perte consécutive maximale: -14.15 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
0.63 × 41
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.93 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
11.67 × 3
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
All about News.
Aucun avis
2025.11.05 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 07:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 08:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 22:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 16:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 21:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 21:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 21:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Golden Times ahead
60 USD par mois
7%
0
0
USD
1K
EUR
12
100%
102
52%
6%
1.92
0.66
EUR
4%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.