Bogdan Ponomarev

RoST

Bogdan Ponomarev
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
29 (69.04%)
Perte trades:
13 (30.95%)
Meilleure transaction:
23.04 USD
Pire transaction:
-11.64 USD
Bénéfice brut:
65.35 USD (136 518 pips)
Perte brute:
-48.39 USD (3 240 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (37.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37.08 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
14.05%
Charge de dépôt maximale:
24.57%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.64
Longs trades:
24 (57.14%)
Courts trades:
18 (42.86%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
0.40 USD
Bénéfice moyen:
2.25 USD
Perte moyenne:
-3.72 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-10.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.52 USD (2)
Croissance mensuelle:
-2.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.66 USD
Maximal:
26.35 USD (5.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.56% (26.35 USD)
Par fonds propres:
5.64% (26.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 5
AUDUSD 4
GBPAUD 4
GBPUSD 4
GBPCHF 4
USDJPY 3
EURGBP 3
AUDCHF 3
USDCHF 2
BTCUSD 2
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 7
AUDUSD 3
GBPAUD -20
GBPUSD 18
GBPCHF -7
USDJPY -6
EURGBP -5
AUDCHF -5
USDCHF 2
BTCUSD 25
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 0
CHFJPY 0
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 623
AUDUSD 259
GBPAUD -1.6K
GBPUSD 1.2K
GBPCHF -369
USDJPY -385
EURGBP -267
AUDCHF -192
USDCHF 96
BTCUSD 133K
EURNZD 265
AUDCAD 100
EURCHF 76
XAGUSD 103
EURCAD 48
CHFJPY 15
EURUSD 63
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.04 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +37.08 USD
Perte consécutive maximale: -10.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 7
Pepperstone-Demo02
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Exness-Real3
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 9
OrbexGlobal-Live
0.37 × 35
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.65 × 176
ICMarketsSC-Live24
0.69 × 572
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live25
0.93 × 961
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live14
1.12 × 258
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.76 × 509
ICMarketsSC-Live07
2.00 × 216
47 plus...
Aucun avis
2025.09.19 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.07 18:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 21:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 21:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.