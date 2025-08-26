SignauxSections
Tuan Nguyen

Win for All

Tuan Nguyen
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 88%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
168 (90.32%)
Perte trades:
18 (9.68%)
Meilleure transaction:
12.99 USD
Pire transaction:
-29.33 USD
Bénéfice brut:
634.18 USD (990 806 pips)
Perte brute:
-107.58 USD (271 267 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (89.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
126.72 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.53
Activité de trading:
19.61%
Charge de dépôt maximale:
9.07%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
7.41
Longs trades:
126 (67.74%)
Courts trades:
60 (32.26%)
Facteur de profit:
5.89
Rendement attendu:
2.83 USD
Bénéfice moyen:
3.77 USD
Perte moyenne:
-5.98 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-71.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-71.07 USD (3)
Croissance mensuelle:
89.59%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
71.07 USD (16.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.79% (71.07 USD)
Par fonds propres:
24.29% (65.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 178
BTCUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 546
BTCUSD -19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 436K
BTCUSD 283K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.99 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +89.94 USD
Perte consécutive maximale: -71.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real4
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.11 × 427
VantageInternational-Live 11
0.20 × 476
FXView-Live
0.23 × 154
VantageInternational-Live 12
0.89 × 79
VantageInternational-Live 3
0.89 × 373
HantecMarkets-Server1
1.62 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.27 × 11
Exness-Real6
17.90 × 10
I'm daily trading and i using strategies by analysis technicals to make a high success.
2025.09.20 04:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.13 14:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 04:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 19:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 19:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 18:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Win for All
30 USD par mois
88%
0
0
USD
1K
USD
6
87%
186
90%
20%
5.89
2.83
USD
24%
1:200
