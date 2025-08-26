SignauxSections
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 012

Ladislav Bastrnak
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 656
Bénéfice trades:
1 134 (68.47%)
Perte trades:
522 (31.52%)
Meilleure transaction:
149.13 EUR
Pire transaction:
-45.12 EUR
Bénéfice brut:
3 762.22 EUR (18 576 990 pips)
Perte brute:
-2 475.31 EUR (18 792 646 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (15.40 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
151.31 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
94.46%
Charge de dépôt maximale:
1.15%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
280
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
8.93
Longs trades:
856 (51.69%)
Courts trades:
800 (48.31%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
0.78 EUR
Bénéfice moyen:
3.32 EUR
Perte moyenne:
-4.74 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-84.62 EUR)
Perte consécutive maximale:
-132.01 EUR (5)
Croissance mensuelle:
8.37%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
144.04 EUR (1.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.41% (144.04 EUR)
Par fonds propres:
3.69% (538.12 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1656
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -194K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +149.13 EUR
Pire transaction: -45 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +15.40 EUR
Perte consécutive maximale: -84.62 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.26 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
