Mohamed Mostafa

BTCExplosionGridEA

Mohamed Mostafa
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 117%
Exness-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
673
Bénéfice trades:
528 (78.45%)
Perte trades:
145 (21.55%)
Meilleure transaction:
19.25 USD
Pire transaction:
-19.92 USD
Bénéfice brut:
734.49 USD (3 325 147 pips)
Perte brute:
-260.24 USD (1 131 804 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (24.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.16 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
81.06%
Charge de dépôt maximale:
37.14%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
176
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
6.29
Longs trades:
359 (53.34%)
Courts trades:
314 (46.66%)
Facteur de profit:
2.82
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
1.39 USD
Perte moyenne:
-1.79 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-74.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-74.82 USD (6)
Croissance mensuelle:
130.27%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
49.59 USD
Maximal:
75.40 USD (15.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.60% (75.40 USD)
Par fonds propres:
18.96% (141.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 530
EURCADm 135
EURGBPm 5
NZDCADm 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 341
EURCADm 132
EURGBPm -1
NZDCADm 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 2.2M
EURCADm 18K
EURGBPm 97
NZDCADm 215
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.25 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +24.96 USD
Perte consécutive maximale: -74.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This Expert Advisor (EA) is designed to trade volatile instruments like Bitcoin (BTC). Its core strategy is to identify a powerful initial market move (an "explosion candle") and then manage the position using a grid system and a basket trailing stop.

Aucun avis
2025.09.27 01:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 00:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 00:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 02:51
Share of trading days is too low
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.27 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Share of trading days is too low
2025.08.27 01:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 00:51
Share of trading days is too low
2025.08.27 00:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.27 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 23:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 23:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 23:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 22:43
Share of trading days is too low
