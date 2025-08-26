- Croissance
Trades:
673
Bénéfice trades:
528 (78.45%)
Perte trades:
145 (21.55%)
Meilleure transaction:
19.25 USD
Pire transaction:
-19.92 USD
Bénéfice brut:
734.49 USD (3 325 147 pips)
Perte brute:
-260.24 USD (1 131 804 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (24.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.16 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
81.06%
Charge de dépôt maximale:
37.14%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
176
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
6.29
Longs trades:
359 (53.34%)
Courts trades:
314 (46.66%)
Facteur de profit:
2.82
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
1.39 USD
Perte moyenne:
-1.79 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-74.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-74.82 USD (6)
Croissance mensuelle:
130.27%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
49.59 USD
Maximal:
75.40 USD (15.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.60% (75.40 USD)
Par fonds propres:
18.96% (141.26 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|530
|EURCADm
|135
|EURGBPm
|5
|NZDCADm
|3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSDm
|341
|EURCADm
|132
|EURGBPm
|-1
|NZDCADm
|2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSDm
|2.2M
|EURCADm
|18K
|EURGBPm
|97
|NZDCADm
|215
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +19.25 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +24.96 USD
Perte consécutive maximale: -74.82 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This Expert Advisor (EA) is designed to trade volatile instruments like Bitcoin (BTC). Its core strategy is to identify a powerful initial market move (an "explosion candle") and then manage the position using a grid system and a basket trailing stop.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
117%
0
0
USD
USD
782
USD
USD
5
94%
673
78%
81%
2.82
0.70
USD
USD
19%
1:500