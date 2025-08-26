SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / King Trade
Krismunandar

King Trade

Krismunandar
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -20%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
122
Bénéfice trades:
83 (68.03%)
Perte trades:
39 (31.97%)
Meilleure transaction:
4.30 EUR
Pire transaction:
-5.16 EUR
Bénéfice brut:
128.45 EUR (177 593 pips)
Perte brute:
-185.28 EUR (253 792 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (22.04 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
22.04 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
12.07%
Charge de dépôt maximale:
77.83%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
52 minutes
Facteur de récupération:
-0.89
Longs trades:
41 (33.61%)
Courts trades:
81 (66.39%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-0.47 EUR
Bénéfice moyen:
1.55 EUR
Perte moyenne:
-4.75 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-15.24 EUR)
Perte consécutive maximale:
-15.24 EUR (4)
Croissance mensuelle:
14.48%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
57.15 EUR
Maximal:
64.19 EUR (35.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.92% (63.92 EUR)
Par fonds propres:
26.15% (2.22 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 61
BTCUSD 33
USDJPY 23
US500 4
ETHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -24
BTCUSD -16
USDJPY -7
US500 -10
ETHUSD -8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -18K
BTCUSD -58K
USDJPY -87
US500 100
ETHUSD -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.30 EUR
Pire transaction: -5 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +22.04 EUR
Perte consécutive maximale: -15.24 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 133
Exness-MT5Real15
0.64 × 58
Exness-MT5Real12
0.70 × 20
Weltrade-Real
1.71 × 7
Exness-MT5Real
2.83 × 12
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.06 × 4342
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Aucun avis
2025.09.11 17:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

