Trades:
2 279
Bénéfice trades:
1 632 (71.61%)
Perte trades:
647 (28.39%)
Meilleure transaction:
48.85 USD
Pire transaction:
-99.88 USD
Bénéfice brut:
6 121.46 USD (9 201 221 pips)
Perte brute:
-3 703.26 USD (3 223 032 pips)
Gains consécutifs maximales:
127 (533.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
533.76 USD (127)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
56.91%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
533
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
3.07
Longs trades:
2 095 (91.93%)
Courts trades:
184 (8.07%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
1.06 USD
Bénéfice moyen:
3.75 USD
Perte moyenne:
-5.72 USD
Pertes consécutives maximales:
113 (-781.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-781.18 USD (113)
Croissance mensuelle:
34.62%
Prévision annuelle:
420.07%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
788.28 USD (30.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.90% (788.28 USD)
Par fonds propres:
41.34% (1 423.34 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|983
|BTCUSD
|430
|GBPCAD
|251
|CHFJPY
|247
|GBPNZD
|125
|EURCAD
|69
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|33
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|20
|CADCHF
|10
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|987
|BTCUSD
|592
|GBPCAD
|200
|CHFJPY
|-26
|GBPNZD
|-722
|EURCAD
|831
|CADJPY
|90
|NZDJPY
|66
|USDCAD
|305
|NZDCAD
|87
|CADCHF
|47
|GBPJPY
|70
|GBPUSD
|67
|USDJPY
|-177
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|100K
|BTCUSD
|5.9M
|GBPCAD
|30K
|CHFJPY
|-302
|GBPNZD
|-119K
|EURCAD
|12K
|CADJPY
|7.6K
|NZDJPY
|5.7K
|USDCAD
|4K
|NZDCAD
|5.5K
|CADCHF
|2.2K
|GBPJPY
|1.5K
|GBPUSD
|1.9K
|USDJPY
|-855
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +48.85 USD
Pire transaction: -100 USD
Gains consécutifs maximales: 127
Pertes consécutives maximales: 113
Bénéfice consécutif maximal: +533.76 USD
Perte consécutive maximale: -781.18 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.25 × 12
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|0.67 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 11837
|
itexsys-Platform
|1.40 × 10
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.73 × 350
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
VantageInternational-Live 4
|2.12 × 26
82 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
这是我的第三代EA 天网EA的组合，本来这天网EA交易一个品种已经是效果特别好的，强过别人一个策略组合了，此策略还是9个品种的组合，
盈利那是特别地快，经测试，从25年1月1日到现在，账号只放2000美元资金的情况下，到8月份单利已经1500%了，本策略主打盈利效率，
你如果在乎回撤，放大点资金就行了，我是只保持2000美元资金就够了！（如有止损，再加到2000美元就行了）
本信号的订阅价现在只是开始时的优惠价，它的价值远超这个价格，后面会不断涨价，可能到全网最高价……
