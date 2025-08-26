SignauxSections
Ca Phu Minh

Gold cinema

Ca Phu Minh
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 -24%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
239
Bénéfice trades:
179 (74.89%)
Perte trades:
60 (25.10%)
Meilleure transaction:
223.88 USD
Pire transaction:
-1 420.34 USD
Bénéfice brut:
4 661.63 USD (147 942 pips)
Perte brute:
-4 898.01 USD (88 270 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (865.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
865.31 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
35.74%
Charge de dépôt maximale:
69.55%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.13
Longs trades:
214 (89.54%)
Courts trades:
25 (10.46%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.99 USD
Bénéfice moyen:
26.04 USD
Perte moyenne:
-81.63 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-158.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 761.29 USD (2)
Croissance mensuelle:
-44.71%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
338.48 USD
Maximal:
1 836.62 USD (73.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.49% (1 835.82 USD)
Par fonds propres:
60.55% (1 467.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb -236
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 60K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +223.88 USD
Pire transaction: -1 420 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +865.31 USD
Perte consécutive maximale: -158.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.16 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 20:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 01:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 23:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 19:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 19:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 18:39
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 08:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 01:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Copier

