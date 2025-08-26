SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SNOW INC RB7
Kee Yul Roh

SNOW INC RB7

Kee Yul Roh
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
LandPrime-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
253
Bénéfice trades:
132 (52.17%)
Perte trades:
121 (47.83%)
Meilleure transaction:
209.38 USD
Pire transaction:
-184.33 USD
Bénéfice brut:
3 089.91 USD (154 118 pips)
Perte brute:
-2 363.51 USD (121 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (105.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
235.11 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
97.78%
Charge de dépôt maximale:
17.37%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.43
Longs trades:
105 (41.50%)
Courts trades:
148 (58.50%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
2.87 USD
Bénéfice moyen:
23.41 USD
Perte moyenne:
-19.53 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-6.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-184.33 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.47 USD
Maximal:
211.62 USD (2.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.07% (211.62 USD)
Par fonds propres:
35.02% (3 753.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 34
GBPJPY 26
SP500 22
US100 20
USDCAD 13
EURJPY 13
USDCHF 12
GBPUSD 11
EURUSD 9
NZDUSD 7
GBPAUD 7
GBPCAD 7
GBPCHF 7
AUDUSD 7
EURGBP 6
EURNZD 5
EURCHF 5
EURCAD 5
EURAUD 5
NZDJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 5
CHFJPY 5
AUDCAD 3
CADCHF 3
AUDCHF 3
AUDNZD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 730
GBPJPY 241
SP500 -71
US100 97
USDCAD -1
EURJPY 114
USDCHF -30
GBPUSD -213
EURUSD 226
NZDUSD 32
GBPAUD -69
GBPCAD -61
GBPCHF -88
AUDUSD -58
EURGBP -55
EURNZD 20
EURCHF -43
EURCAD -22
EURAUD -28
NZDJPY -14
AUDJPY 11
CADJPY 27
CHFJPY 40
AUDCAD -33
CADCHF -7
AUDCHF -17
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 5.4K
GBPJPY 846
SP500 -36K
US100 67K
USDCAD -473
EURJPY 1.4K
USDCHF 513
GBPUSD -2.4K
EURUSD 725
NZDUSD 354
GBPAUD -1.2K
GBPCAD -986
GBPCHF -788
AUDUSD -596
EURGBP -417
EURNZD 549
EURCHF -441
EURCAD -397
EURAUD -607
NZDJPY -282
AUDJPY 223
CADJPY 549
CHFJPY 862
AUDCAD -574
CADCHF -24
AUDCHF -100
AUDNZD 114
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +209.38 USD
Pire transaction: -184 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +105.21 USD
Perte consécutive maximale: -6.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LandPrime-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 06:23
Share of trading days is too low
2025.09.02 06:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 06:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 11:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SNOW INC RB7
30 USD par mois
7%
0
0
USD
11K
USD
5
0%
253
52%
98%
1.30
2.87
USD
35%
1:500
