Christian Talar

CORRELATION Cross Pairs

Christian Talar
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 600%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 775
Bénéfice trades:
1 944 (70.05%)
Perte trades:
831 (29.95%)
Meilleure transaction:
27.55 USD
Pire transaction:
-52.35 USD
Bénéfice brut:
5 212.57 USD (2 255 037 pips)
Perte brute:
-3 713.71 USD (439 985 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (106.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
106.57 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.82%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
153
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
15.41
Longs trades:
1 295 (46.67%)
Courts trades:
1 480 (53.33%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
2.68 USD
Perte moyenne:
-4.47 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-92.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.23 USD (9)
Croissance mensuelle:
58.35%
Prévision annuelle:
708.01%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
97.26 USD (10.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.98% (97.26 USD)
Par fonds propres:
29.26% (511.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 573
GBPAUD 484
EURJPY 441
EURAUD 438
GBPCAD 337
EURCAD 296
AUDCAD 127
EURGBP 59
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 595
GBPAUD 283
EURJPY 253
EURAUD 107
GBPCAD 49
EURCAD 58
AUDCAD 168
EURGBP -29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 71K
GBPAUD 40K
EURJPY 25K
EURAUD 10K
GBPCAD 1.9K
EURCAD 2.6K
AUDCAD 18K
EURGBP -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.55 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +106.57 USD
Perte consécutive maximale: -92.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.12 × 502
FXOpen-MT5
0.14 × 7
PurpleTrading-Live
0.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
0.29 × 84
Exness-MT5Real8
0.38 × 60
ICMarketsSC-MT5-2
0.48 × 21
GoMarkets-Live
0.59 × 63
Exness-MT5Real
1.75 × 51
Coinexx-Live
2.25 × 16
Exness-MT5Real6
3.80 × 488
AdmiralMarkets-Live
7.00 × 1
Save & Steady Growing signal


Thanks a lot for subscribing

Hope we are growing together


Aucun avis
2025.11.09 01:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 03:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.06 15:56
No swaps are charged on the signal account
Copier

