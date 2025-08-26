SignauxSections
Gold SS
Ida Bagus Jagatdhita Karana

Gold SS

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 300%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
391
Bénéfice trades:
348 (89.00%)
Perte trades:
43 (11.00%)
Meilleure transaction:
146.60 USD
Pire transaction:
-130.04 USD
Bénéfice brut:
5 782.06 USD (221 412 pips)
Perte brute:
-564.55 USD (58 161 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (272.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 447.11 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
75.78%
Charge de dépôt maximale:
16.13%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
113
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
38.61
Longs trades:
368 (94.12%)
Courts trades:
23 (5.88%)
Facteur de profit:
10.24
Rendement attendu:
13.34 USD
Bénéfice moyen:
16.62 USD
Perte moyenne:
-13.13 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-3.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-135.12 USD (2)
Croissance mensuelle:
229.59%
Prévision annuelle:
2 785.67%
Algo trading:
23%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
135.12 USD (6.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.23% (135.12 USD)
Par fonds propres:
33.68% (985.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 338
EURUSD 9
USDJPY 8
BTCUSD 8
EURJPY 6
AUDUSD 4
GBPUSD 4
AUDJPY 3
AUDCAD 3
GBPJPY 2
CADJPY 1
EURAUD 1
USDCHF 1
US30 1
JP225 1
XRPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.2K
EURUSD -16
USDJPY -9
BTCUSD 19
EURJPY 5
AUDUSD 6
GBPUSD -6
AUDJPY -3
AUDCAD 0
GBPJPY -11
CADJPY -1
EURAUD -2
USDCHF -4
US30 11
JP225 0
XRPUSD -2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 105K
EURUSD -1K
USDJPY -124
BTCUSD 60K
EURJPY 61
AUDUSD -228
GBPUSD -600
AUDJPY -88
AUDCAD 45
GBPJPY -511
CADJPY -41
EURAUD -172
USDCHF -178
US30 5.4K
JP225 -120
XRPUSD -3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +146.60 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +272.02 USD
Perte consécutive maximale: -3.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
Garnet-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
BetailCapitalLtd-Server
0.13 × 24
Aucun avis
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 00:43
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold SS
33 USD par mois
300%
0
0
USD
6.7K
USD
24
23%
391
89%
76%
10.24
13.34
USD
34%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.