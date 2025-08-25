SignauxSections
Kantamate Phontiptokul

Pique Castle Oil

Kantamate Phontiptokul
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 740
Bénéfice trades:
1 739 (99.94%)
Perte trades:
1 (0.06%)
Meilleure transaction:
7.22 USD
Pire transaction:
-2.18 USD
Bénéfice brut:
943.90 USD (93 068 pips)
Perte brute:
-2.18 USD (217 pips)
Gains consécutifs maximales:
1525 (836.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
836.62 USD (1525)
Ratio de Sharpe:
0.65
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.47%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
431.98
Longs trades:
1 739 (99.94%)
Courts trades:
1 (0.06%)
Facteur de profit:
432.98
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
0.54 USD
Perte moyenne:
-2.18 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-2.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.18 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.11%
Prévision annuelle:
2.16%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2.18 USD (0.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.04% (2.18 USD)
Par fonds propres:
29.16% (792.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
OILCash 1736
VIX-APR25 1
GOLD 1
VIX-SEP25 1
VIX-OCT25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
OILCash 943
VIX-APR25 -2
GOLD 1
VIX-SEP25 0
VIX-OCT25 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
OILCash 93K
VIX-APR25 -217
GOLD 65
VIX-SEP25 2
VIX-OCT25 3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.22 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 1525
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +836.62 USD
Perte consécutive maximale: -2.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 22:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 13:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 10:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
