Sergey Petrov

Work Again

Sergey Petrov
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -55%
Alpari-ECN1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
60
Bénéfice trades:
28 (46.66%)
Perte trades:
32 (53.33%)
Meilleure transaction:
142.64 USD
Pire transaction:
-367.04 USD
Bénéfice brut:
1 529.62 USD (286 139 pips)
Perte brute:
-2 284.71 USD (74 860 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (663.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
663.18 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Activité de trading:
71.31%
Charge de dépôt maximale:
182.65%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
12 (20.00%)
Courts trades:
48 (80.00%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-12.58 USD
Bénéfice moyen:
54.63 USD
Perte moyenne:
-71.40 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-989.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-989.21 USD (13)
Croissance mensuelle:
-55.09%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
755.09 USD
Maximal:
1 790.07 USD (74.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.41% (1 790.07 USD)
Par fonds propres:
65.59% (997.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 28
RIPPLE 12
ETHEREUM 8
EURUSD 6
NZDUSD 4
BITCOIN 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -1.5K
RIPPLE -108
ETHEREUM 369
EURUSD 217
NZDUSD 136
BITCOIN 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -11K
RIPPLE 13K
ETHEREUM 90K
EURUSD 2.2K
NZDUSD 975
BITCOIN 116K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +142.64 USD
Pire transaction: -367 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +663.18 USD
Perte consécutive maximale: -989.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-ECN1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
FSMSmart-Primary
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
AnzoCapital-Live
0.00 × 10
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 1
BetaMGM-Server
0.00 × 1
MarketsTrade-Real
0.00 × 3
GlencoePartners-Real1
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 4
MocazFinancial-Live
0.00 × 7
Leverate-Europe
0.00 × 3
SuperForex-Real
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 2
TOPFX-Live Server
0.00 × 6
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
SquaredMT4-Live
0.00 × 1
SucabaEnterpriseLtd-Live2
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 3
TechInvest-Server
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-DEMO
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
GlobalConsultingGroup-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
OctaFX-Real2
0.00 × 1
589 plus...
Aucun avis
2025.09.17 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 02:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 01:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 21:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.12 20:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
