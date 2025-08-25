SignauxSections
Mahmood Jalali

CafeTrade

Mahmood Jalali
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
293
Bénéfice trades:
193 (65.87%)
Perte trades:
100 (34.13%)
Meilleure transaction:
30.08 USD
Pire transaction:
-82.67 USD
Bénéfice brut:
851.41 USD (10 204 pips)
Perte brute:
-1 074.38 USD (14 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (53.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53.48 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
15.03%
Charge de dépôt maximale:
16.20%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
-0.68
Longs trades:
142 (48.46%)
Courts trades:
151 (51.54%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-0.76 USD
Bénéfice moyen:
4.41 USD
Perte moyenne:
-10.74 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-201.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-201.73 USD (6)
Croissance mensuelle:
-10.97%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
222.97 USD
Maximal:
326.04 USD (15.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.18% (326.04 USD)
Par fonds propres:
9.30% (193.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 120
USDJPY 87
GBPUSD 35
.USTECHCash 17
.US500Cash 11
.US30Cash 10
NZDUSD 9
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -1
USDJPY -182
GBPUSD -28
.USTECHCash -31
.US500Cash 5
.US30Cash -4
NZDUSD 28
XAUUSD -10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 434
USDJPY -2.2K
GBPUSD -349
.USTECHCash -1.5K
.US500Cash -30
.US30Cash -110
NZDUSD 105
XAUUSD -653
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.08 USD
Pire transaction: -83 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +53.48 USD
Perte consécutive maximale: -201.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live04
0.13 × 8
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarkets-Live14
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 260
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
1.00 × 63
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
48 plus...
hello
I am a forex trader with 10 years of experience
All my trades have stops and I am happy with a reasonable profit per month
If you would like, you can also copy my trades by connecting to my account
thanks
Aucun avis
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 13:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 11:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 10:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 16:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 15:21
Share of trading days is too low
2025.08.25 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 15:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 14:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
