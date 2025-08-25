SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hainan3593
Rang Zhou

Hainan3593

Rang Zhou
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 55 USD par mois
croissance depuis 2025 -14%
FXCM-USDReal08
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
342
Bénéfice trades:
185 (54.09%)
Perte trades:
157 (45.91%)
Meilleure transaction:
1 936.50 USD
Pire transaction:
-2 318.00 USD
Bénéfice brut:
11 220.26 USD (60 056 pips)
Perte brute:
-12 106.06 USD (58 042 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (532.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 084.46 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
53.12%
Charge de dépôt maximale:
78.83%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.18
Longs trades:
239 (69.88%)
Courts trades:
103 (30.12%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-2.59 USD
Bénéfice moyen:
60.65 USD
Perte moyenne:
-77.11 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-209.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 774.40 USD (3)
Croissance mensuelle:
-15.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 685.42 USD
Maximal:
4 926.46 USD (112.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.87% (4 926.46 USD)
Par fonds propres:
35.21% (2 686.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 330
GBPUSD 6
XAGUSD 4
USDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 57
GBPUSD -230
XAGUSD -586
USDCAD -127
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.4K
GBPUSD -440
XAGUSD -476
USDCAD -488
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 936.50 USD
Pire transaction: -2 318 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +532.12 USD
Perte consécutive maximale: -209.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradersWay-Live
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 22
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 4
GMTKTech-Live1
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 87
ICMarketsSC-Live26
0.16 × 51
Dukascopy-live-1
0.18 × 17
FXCM-USDReal08
0.30 × 50
ICMarkets-Live02
0.66 × 50
ICMarkets-Live01
0.68 × 62
FOREX.comGlobalCN-Live 118
6.50 × 4
FOREX.comGlobalCN-Live 126
7.75 × 12
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
欢迎三思后而订
Aucun avis
2025.09.05 15:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 07:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 10:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 14:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hainan3593
55 USD par mois
-14%
0
0
USD
8.5K
USD
5
0%
342
54%
53%
0.92
-2.59
USD
53%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.