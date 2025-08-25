SignauxSections
Jose Raimel George Diaz

Josecuba

Jose Raimel George Diaz
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -31%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
150
Bénéfice trades:
72 (48.00%)
Perte trades:
78 (52.00%)
Meilleure transaction:
96.40 USD
Pire transaction:
-72.10 USD
Bénéfice brut:
1 059.79 USD (11 946 pips)
Perte brute:
-1 285.03 USD (15 807 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (83.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
142.50 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
3.21%
Charge de dépôt maximale:
97.43%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
106 (70.67%)
Courts trades:
44 (29.33%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-1.50 USD
Bénéfice moyen:
14.72 USD
Perte moyenne:
-16.47 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-192.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-192.90 USD (8)
Croissance mensuelle:
-36.89%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
292.44 USD
Maximal:
400.59 USD (47.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.68% (400.59 USD)
Par fonds propres:
5.46% (25.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 81
XAUUSD 47
EURUSD 13
US30 8
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -68
XAUUSD -31
EURUSD -138
US30 12
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 -2.1K
XAUUSD -191
EURUSD -138
US30 -1.5K
USDCAD 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +96.40 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +83.70 USD
Perte consécutive maximale: -192.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
VantageInternational-Live 7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.03 × 39
GlobalPrime-Live
1.67 × 3
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
2.50 × 10
Pepperstone-Edge12
2.84 × 11452
Pepperstone-Edge04
2.85 × 357
GoDo-Live
4.88 × 130
ICMarketsSC-Live26
5.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 2
FXCM-USDReal04
5.44 × 16
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
6.48 × 60
ICMarketsSC-Live20
6.71 × 7
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
RoboForex-ProCent-4
7.21 × 39
RoboForex-ProCent-6
9.23 × 135
Exness-Real8
12.78 × 104
Just2Trade-Real
21.00 × 1
good job
Aucun avis
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 14:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Josecuba
30 USD par mois
-31%
0
0
USD
507
USD
5
0%
150
48%
3%
0.82
-1.50
USD
48%
1:200
