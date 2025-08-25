SignauxSections
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

My4xFundsDarwinex1

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 747
Bénéfice trades:
1 719 (98.39%)
Perte trades:
28 (1.60%)
Meilleure transaction:
1 656.78 EUR
Pire transaction:
-1 172.56 EUR
Bénéfice brut:
25 503.64 EUR (364 785 pips)
Perte brute:
-4 372.05 EUR (16 947 pips)
Gains consécutifs maximales:
421 (3 155.51 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
5 641.70 EUR (246)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
95.35%
Charge de dépôt maximale:
33.64%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
171
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.90
Longs trades:
190 (10.88%)
Courts trades:
1 557 (89.12%)
Facteur de profit:
5.83
Rendement attendu:
12.10 EUR
Bénéfice moyen:
14.84 EUR
Perte moyenne:
-156.14 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-2 373.71 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 373.71 EUR (4)
Croissance mensuelle:
5.52%
Prévision annuelle:
67.32%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.53 EUR
Maximal:
2 373.71 EUR (2.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.78% (2 381.96 EUR)
Par fonds propres:
9.95% (14 968.02 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1407
EURGBP 149
USDCHF 100
XAUUSD 26
XTIUSD 13
SP500 9
TLT 7
SPY 5
NZDCHF 4
AMZN 3
AAPL 3
FICO 3
AUDCHF 3
GBPCHF 2
GOOGL 1
KHC 1
PEP 1
SBUX 1
MCO 1
VRTX 1
LLY 1
IWM 1
NVDA 1
UBER 1
GLD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 13K
EURGBP 1.6K
USDCHF 4.8K
XAUUSD 1.6K
XTIUSD 1.3K
SP500 405
TLT 148
SPY 1.2K
NZDCHF 10
AMZN 50
AAPL 28
FICO 224
AUDCHF 13
GBPCHF 4
GOOGL -6
KHC 3
PEP 3
SBUX -2
MCO -9
VRTX -20
LLY -28
IWM -5
NVDA 33
UBER 0
GLD 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 193K
EURGBP 22K
USDCHF 6.4K
XAUUSD 34K
XTIUSD 441
SP500 1.1K
TLT 203
SPY 2.2K
NZDCHF 29
AMZN 516
AAPL 312
FICO 8.8K
AUDCHF 128
GBPCHF 208
GOOGL -37
KHC 8
PEP 26
SBUX -6
MCO -162
VRTX -381
LLY -922
IWM -38
NVDA 346
UBER 14
GLD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 656.78 EUR
Pire transaction: -1 173 EUR
Gains consécutifs maximales: 246
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +3 155.51 EUR
Perte consécutive maximale: -2 373.71 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.38 × 3215
PrimeCodex-MT5
0.77 × 359
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.33 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Swissquote-Server
2.95 × 55
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.67 × 12
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 248
VantageFXInternational-Live
3.96 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 2
12 plus...
Aucun avis
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.