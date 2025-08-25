Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 44 VantageInternational-Live 7 0.00 × 4 Osprey-Live 0.00 × 3 Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 30 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 3 Fyntura-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.14 × 87 ICMarketsSC-Live32 0.43 × 134 ICMarketsSC-Live20 0.48 × 21 RoboForex-ProCent-4 0.50 × 6 Pepperstone-Edge12 0.51 × 583 ICMarketsSC-Live07 0.56 × 881 GlobalPrime-Live 0.67 × 3 ATCBrokers-Live 1 0.67 × 274 ICMarketsSC-Live24 0.67 × 261 Coinexx-Demo 1.00 × 1 VantageInternational-Live 10 1.67 × 3 ICMarketsSC-Live05 1.89 × 27 ICMarketsSC-Live15 2.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 3.00 × 1 TickmillUK-Live03 4.00 × 1 ICMarkets-Live22 4.56 × 9 Longhorn-Real2 5.96 × 26 11 plus...