Dang Khanh Huynh

Khanh Bot

Dang Khanh Huynh
0 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 176%
LiteFinanceVC-Live-07
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
677
Bénéfice trades:
465 (68.68%)
Perte trades:
212 (31.31%)
Meilleure transaction:
23 035.40 USD
Pire transaction:
-13 006.00 USD
Bénéfice brut:
373 301.98 USD (108 069 pips)
Perte brute:
-173 955.91 USD (116 801 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (3 134.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34 051.68 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.10%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
8.18
Longs trades:
353 (52.14%)
Courts trades:
324 (47.86%)
Facteur de profit:
2.15
Rendement attendu:
294.46 USD
Bénéfice moyen:
802.80 USD
Perte moyenne:
-820.55 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-86.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-23 687.38 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.39%
Prévision annuelle:
16.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
24 381.09 USD (10.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.25% (15 907.51 USD)
Par fonds propres:
16.30% (50 618.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADm 669
BTCUSD_m 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADm 199K
BTCUSD_m -32
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADm 19K
BTCUSD_m -27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23 035.40 USD
Pire transaction: -13 006 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3 134.13 USD
Perte consécutive maximale: -86.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.