SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Miner Gold
Nguyen Binh An

Miner Gold

Nguyen Binh An
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -28%
Exness-MT5Real29
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
613
Bénéfice trades:
477 (77.81%)
Perte trades:
136 (22.19%)
Meilleure transaction:
202.99 USD
Pire transaction:
-315.41 USD
Bénéfice brut:
2 179.21 USD (290 999 086 pips)
Perte brute:
-1 743.16 USD (731 986 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (31.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
207.80 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
52.53%
Charge de dépôt maximale:
91.98%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
295 (48.12%)
Courts trades:
318 (51.88%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
0.71 USD
Bénéfice moyen:
4.57 USD
Perte moyenne:
-12.82 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-8.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-496.01 USD (2)
Croissance mensuelle:
-25.53%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.62 USD
Maximal:
496.01 USD (48.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.95% (496.01 USD)
Par fonds propres:
85.60% (472.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 365
ETHUSD 70
BTCUSD 4
US30_x10 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 976
ETHUSD 128
BTCUSD 4
US30_x10 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 651K
ETHUSD 52K
BTCUSD 31K
US30_x10 482
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +202.99 USD
Pire transaction: -315 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +31.18 USD
Perte consécutive maximale: -8.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trading using the Price Action method, the entry point is the breakout of the key level.
Aucun avis
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 86% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 06:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.04 08:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.08.25 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Miner Gold
30 USD par mois
-28%
0
0
USD
236
USD
13
0%
613
77%
53%
1.25
0.71
USD
86%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.