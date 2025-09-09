SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA 99 DNT Gamy
Dedi Iskandar

EA 99 DNT Gamy

Dedi Iskandar
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
462
Bénéfice trades:
382 (82.68%)
Perte trades:
80 (17.32%)
Meilleure transaction:
41.67 USD
Pire transaction:
-11.79 USD
Bénéfice brut:
1 424.56 USD (116 782 pips)
Perte brute:
-303.40 USD (26 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
149 (616.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
616.09 USD (149)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
6.98%
Charge de dépôt maximale:
30.10%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
188
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.64
Longs trades:
363 (78.57%)
Courts trades:
99 (21.43%)
Facteur de profit:
4.70
Rendement attendu:
2.43 USD
Bénéfice moyen:
3.73 USD
Perte moyenne:
-3.79 USD
Pertes consécutives maximales:
42 (-241.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-241.42 USD (42)
Croissance mensuelle:
23.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
241.42 USD (4.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.71% (241.42 USD)
Par fonds propres:
45.37% (2 310.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 457
US30 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
US30 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 72K
US30 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.67 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 149
Pertes consécutives maximales: 42
Bénéfice consécutif maximal: +616.09 USD
Perte consécutive maximale: -241.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FBS-Real-7
0.69 × 4071
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
23 plus...
EA 99 DNT Entry Logic :
1. Entry based on overbought and oversold (OBOS) conditions.
2. Entry using 10 OBOS groups.
3. Star entry lots for the 10 OBOS groups.
4. Enter exponential decimal lots for the 10 OBOS groups.
5. Exit take-profit positions for the 10 groups.
6. Exit following the 10 groups.
7. Exit outside the overall dollar group target.
8. On 4 currency pairs : xauusd, btcusd, Dow Jones, gbpjpy.
Entry using 10 active OBOS groups on 4 currency pairs to generate adequate profits and minimize risk.

Monitoring account :
Funds 100,000
Server : FBS-Real-10
Account : 01423720
Passed : Henry12345

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425682
Passed : EA99DNTMulti

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425681
Passed : EA99DNTxau

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425680
Passed : EA99DNTus

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425684
Passed : EA99DNTgj

👉Minimum balance 100,000 lots, 0.05 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
👉Minimum balance 5,000-10,000 lots, 0.01 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
Aucun avis
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
