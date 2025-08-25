- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
84
Bénéfice trades:
79 (94.04%)
Perte trades:
5 (5.95%)
Meilleure transaction:
6.74 GLD
Pire transaction:
-9.81 GLD
Bénéfice brut:
103.77 GLD (38 260 pips)
Perte brute:
-20.61 GLD (7 626 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (32.31 GLD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.04 GLD (29)
Ratio de Sharpe:
0.60
Activité de trading:
34.67%
Charge de dépôt maximale:
9.54%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.43
Longs trades:
84 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
5.03
Rendement attendu:
0.99 GLD
Bénéfice moyen:
1.31 GLD
Perte moyenne:
-4.12 GLD
Pertes consécutives maximales:
2 (-18.78 GLD)
Perte consécutive maximale:
-18.78 GLD (2)
Croissance mensuelle:
77.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GLD
Maximal:
18.78 GLD (9.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.43% (18.78 GLD)
Par fonds propres:
13.70% (18.06 GLD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|31K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6.74 GLD
Pire transaction: -10 GLD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +32.31 GLD
Perte consécutive maximale: -18.78 GLD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Real Fibo all trades. Minimum deposit USD500,...> for Investor https://www.copyfx.com/ratings/rating-all/show/441278/tab/profit/period/all/
Aucun avis