Signaux / MetaTrader 4 / TrueGold
Hieu Tran Trung

TrueGold

Hieu Tran Trung
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 84%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
84
Bénéfice trades:
79 (94.04%)
Perte trades:
5 (5.95%)
Meilleure transaction:
6.74 GLD
Pire transaction:
-9.81 GLD
Bénéfice brut:
103.77 GLD (38 260 pips)
Perte brute:
-20.61 GLD (7 626 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (32.31 GLD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.04 GLD (29)
Ratio de Sharpe:
0.60
Activité de trading:
34.67%
Charge de dépôt maximale:
9.54%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.43
Longs trades:
84 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
5.03
Rendement attendu:
0.99 GLD
Bénéfice moyen:
1.31 GLD
Perte moyenne:
-4.12 GLD
Pertes consécutives maximales:
2 (-18.78 GLD)
Perte consécutive maximale:
-18.78 GLD (2)
Croissance mensuelle:
77.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GLD
Maximal:
18.78 GLD (9.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.43% (18.78 GLD)
Par fonds propres:
13.70% (18.06 GLD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 83
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.74 GLD
Pire transaction: -10 GLD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +32.31 GLD
Perte consécutive maximale: -18.78 GLD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
Real Fibo all trades. Minimum deposit USD500,...> for Investor https://www.copyfx.com/ratings/rating-all/show/441278/tab/profit/period/all/

Aucun avis
2025.09.24 23:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 18:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 00:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 07:13
Share of trading days is too low
2025.08.25 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 02:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 02:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 02:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 02:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 02:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
