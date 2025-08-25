SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DARK REVERSE
Thester Terry Carrirolo

DARK REVERSE

Thester Terry Carrirolo
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
98
Bénéfice trades:
41 (41.83%)
Perte trades:
57 (58.16%)
Meilleure transaction:
454.04 EUR
Pire transaction:
-460.86 EUR
Bénéfice brut:
1 744.23 EUR (17 968 pips)
Perte brute:
-1 625.54 EUR (44 162 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (79.39 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
514.36 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
22.73%
Charge de dépôt maximale:
94.60%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
79 (80.61%)
Courts trades:
19 (19.39%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
1.21 EUR
Bénéfice moyen:
42.54 EUR
Perte moyenne:
-28.52 EUR
Pertes consécutives maximales:
33 (-74.97 EUR)
Perte consécutive maximale:
-460.86 EUR (1)
Croissance mensuelle:
19.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
395.67 EUR
Maximal:
537.47 EUR (90.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.83% (537.47 EUR)
Par fonds propres:
65.05% (466.64 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 135
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +454.04 EUR
Pire transaction: -461 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +79.39 EUR
Perte consécutive maximale: -74.97 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 42
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 03:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 02:42
Share of trading days is too low
2025.09.22 02:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DARK REVERSE
30 USD par mois
20%
0
0
USD
715
EUR
5
100%
98
41%
23%
1.07
1.21
EUR
73%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.