Signaux / MetaTrader 4 / DARK TREND
Thester Terry Carrirolo

DARK TREND

Thester Terry Carrirolo
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 140%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
326
Bénéfice trades:
217 (66.56%)
Perte trades:
109 (33.44%)
Meilleure transaction:
393.25 EUR
Pire transaction:
-349.08 EUR
Bénéfice brut:
4 359.23 EUR (105 465 pips)
Perte brute:
-3 195.14 EUR (172 995 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (527.70 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
527.70 EUR (36)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
29.92%
Charge de dépôt maximale:
45.35%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.28
Longs trades:
268 (82.21%)
Courts trades:
58 (17.79%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
3.57 EUR
Bénéfice moyen:
20.09 EUR
Perte moyenne:
-29.31 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-294.45 EUR)
Perte consécutive maximale:
-349.08 EUR (1)
Croissance mensuelle:
118.88%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.13 EUR
Maximal:
510.02 EUR (33.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.45% (510.02 EUR)
Par fonds propres:
38.50% (740.33 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 316
ETHUSD 6
SOLUSD 3
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
ETHUSD 13
SOLUSD -67
BTCUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -62K
ETHUSD 906
SOLUSD -6.9K
BTCUSD 950
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +393.25 EUR
Pire transaction: -349 EUR
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +527.70 EUR
Perte consécutive maximale: -294.45 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
FBS-Real-4
9.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
13.67 × 6
RoboForex-Pro-2
14.00 × 1
Just2Trade-Real
26.00 × 1
Aucun avis
2025.09.27 06:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 22:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 18:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 05:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 02:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DARK TREND
100 USD par mois
140%
0
0
USD
2.3K
EUR
5
95%
326
66%
30%
1.36
3.57
EUR
38%
1:500
Copier

