I Made Subrata

Punakawan10

I Made Subrata
0 avis
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 -45%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
155
Bénéfice trades:
133 (85.80%)
Perte trades:
22 (14.19%)
Meilleure transaction:
628.20 USD
Pire transaction:
-1 086.00 USD
Bénéfice brut:
9 331.88 USD (90 089 pips)
Perte brute:
-4 711.50 USD (45 503 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (2 083.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 083.60 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
34.40%
Charge de dépôt maximale:
1.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.51
Longs trades:
114 (73.55%)
Courts trades:
41 (26.45%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
29.81 USD
Bénéfice moyen:
70.16 USD
Perte moyenne:
-214.16 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-2 673.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 673.00 USD (5)
Croissance mensuelle:
12.58%
Prévision annuelle:
152.65%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
739.90 USD
Maximal:
3 063.30 USD (57.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.83% (3 048.00 USD)
Par fonds propres:
6.72% (720.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.dmb 154
USDJPY.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 4.6K
USDJPY.dmb 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 44K
USDJPY.dmb 324
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +628.20 USD
Pire transaction: -1 086 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2 083.60 USD
Perte consécutive maximale: -2 673.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.25 10:14
A large drawdown may occur on the account again
