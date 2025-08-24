Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live3 0.00 × 4 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 Just2Trade-Real 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.08 × 12 ForexTimeFXTM-ECN2 0.12 × 26 ICMarketsSC-Live24 0.13 × 45 ICMarketsSC-Live22 0.25 × 8 TitanFX-04 0.27 × 22 ICMarketsSC-Live07 0.33 × 57 ThreeTrader-Live 0.33 × 36 XMTrading-Real 34 0.36 × 14 VTMarkets-Live 3 0.40 × 63 ICMarketsSC-Live08 0.40 × 10 ICMarketsSC-Live16 0.42 × 66 TitanFX-01 0.44 × 16 Tickmill-Live08 0.45 × 22 TradersGlobalGroup-Live 2 0.50 × 58 DooPrime-Live 2 0.50 × 10 GoMarkets-Real 1 0.50 × 217 Darwinex-Live 0.55 × 73 ICMarketsSC-Live06 0.56 × 277 VantageFXInternational-Live 7 0.60 × 5 ICMarketsSC-Live23 0.62 × 58 132 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou