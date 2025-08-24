SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ECN_Medium
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Medium

Adrian Nieves De La Cruz
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
114
Bénéfice trades:
77 (67.54%)
Perte trades:
37 (32.46%)
Meilleure transaction:
20.99 EUR
Pire transaction:
-26.89 EUR
Bénéfice brut:
155.90 EUR (15 609 pips)
Perte brute:
-178.44 EUR (14 827 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (10.18 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
44.33 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
13.90%
Charge de dépôt maximale:
8.48%
Dernier trade:
15 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
66 (57.89%)
Courts trades:
48 (42.11%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.20 EUR
Bénéfice moyen:
2.02 EUR
Perte moyenne:
-4.82 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-27.93 EUR)
Perte consécutive maximale:
-59.76 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-9.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.38 EUR
Maximal:
88.76 EUR (15.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
10.02% (49.70 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 56
XAUUSD 32
EURUSD 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -26
XAUUSD 6
EURUSD -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -278
XAUUSD 1.1K
EURUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.99 EUR
Pire transaction: -27 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +10.18 EUR
Perte consécutive maximale: -27.93 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
ICMarketsSC-Live22
0.25 × 8
TitanFX-04
0.27 × 22
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.42 × 66
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
TradersGlobalGroup-Live 2
0.50 × 58
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
GoMarkets-Real 1
0.50 × 217
Darwinex-Live
0.55 × 73
ICMarketsSC-Live06
0.56 × 277
VantageFXInternational-Live 7
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 58
132 plus...
Aucun avis
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 12:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 02:50
Share of trading days is too low
2025.08.26 02:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 22:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 22:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 22:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
