Jennifer Tawiah

Zone Eater

Jennifer Tawiah
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
442
Bénéfice trades:
326 (73.75%)
Perte trades:
116 (26.24%)
Meilleure transaction:
16.90 USD
Pire transaction:
-22.66 USD
Bénéfice brut:
1 216.64 USD (102 983 pips)
Perte brute:
-508.44 USD (38 198 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (77.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
77.00 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.02%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.72
Longs trades:
232 (52.49%)
Courts trades:
210 (47.51%)
Facteur de profit:
2.39
Rendement attendu:
1.60 USD
Bénéfice moyen:
3.73 USD
Perte moyenne:
-4.38 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-49.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.42 USD (10)
Croissance mensuelle:
23.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42.88 USD
Maximal:
123.90 USD (4.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.02% (123.90 USD)
Par fonds propres:
22.62% (837.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 48
USDJPY 43
CHFJPY 39
EURJPY 33
EURCAD 33
CADJPY 32
USDCHF 29
EURUSD 28
GBPUSD 24
USDCAD 20
GBPCHF 19
NZDJPY 18
NZDUSD 15
AUDJPY 14
AUDCAD 11
AUDUSD 11
NZDCHF 9
EURGBP 9
EURCHF 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 100
USDJPY 104
CHFJPY 71
EURJPY 49
EURCAD 46
CADJPY 69
USDCHF 47
EURUSD 58
GBPUSD 32
USDCAD 39
GBPCHF -2
NZDJPY 18
NZDUSD 25
AUDJPY 9
AUDCAD 19
AUDUSD 18
NZDCHF 2
EURGBP 1
EURCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 9.2K
USDJPY 9.2K
CHFJPY 5K
EURJPY 4.1K
EURCAD 2.8K
CADJPY 6K
USDCHF 3.9K
EURUSD 6.4K
GBPUSD 3.5K
USDCAD 3.2K
GBPCHF 1.3K
NZDJPY 1.6K
NZDUSD 2.9K
AUDJPY 928
AUDCAD 1.9K
AUDUSD 2.1K
NZDCHF 473
EURGBP 277
EURCHF 357
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.90 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +77.00 USD
Perte consécutive maximale: -49.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.25 12:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.23 23:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.