SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / YEN Digger Low Risk
Willi Bambach

YEN Digger Low Risk

Willi Bambach
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
241
Bénéfice trades:
156 (64.73%)
Perte trades:
85 (35.27%)
Meilleure transaction:
7.61 EUR
Pire transaction:
-14.42 EUR
Bénéfice brut:
225.51 EUR (34 132 pips)
Perte brute:
-210.42 EUR (31 730 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (23.45 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
23.45 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
26.07%
Charge de dépôt maximale:
0.71%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.46
Longs trades:
136 (56.43%)
Courts trades:
105 (43.57%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.06 EUR
Bénéfice moyen:
1.45 EUR
Perte moyenne:
-2.48 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-5.24 EUR)
Perte consécutive maximale:
-14.96 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-2.82%
Prévision annuelle:
-34.21%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26.61 EUR
Maximal:
32.79 EUR (6.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.31% (31.90 EUR)
Par fonds propres:
1.47% (10.68 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 183
AUDCAD 13
EURJPY 7
EURUSD 6
CHFJPY 5
EURCAD 5
USDCAD 4
NZDJPY 3
NZDUSD 2
GBPUSD 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
AUDUSD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
NZDCHF 1
GBPJPY 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 23
AUDCAD 17
EURJPY 1
EURUSD 8
CHFJPY -12
EURCAD -1
USDCAD -2
NZDJPY 1
NZDUSD -3
GBPUSD -6
EURAUD 3
AUDJPY -1
AUDUSD 0
GBPCAD -9
GBPNZD 2
NZDCHF 1
GBPJPY -6
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.8K
AUDCAD 2.4K
EURJPY 244
EURUSD 688
CHFJPY -1.6K
EURCAD 53
USDCAD -246
NZDJPY 171
NZDUSD -293
GBPUSD -538
EURAUD 435
AUDJPY -171
AUDUSD -27
GBPCAD -1.2K
GBPNZD 353
NZDCHF 78
GBPJPY -816
EURGBP 90
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.61 EUR
Pire transaction: -14 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +23.45 EUR
Perte consécutive maximale: -5.24 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.92 × 1013
ICMarketsSC-MT5-4
2.42 × 257
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 124
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.70 × 23
FPMarketsLLC-Live
2.71 × 17
GOMarketsMU-Live
2.89 × 9
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.50 × 8
Exness-MT5Real7
3.56 × 9
RoboForex-ECN
3.89 × 1015
Tickmill-Live
4.00 × 25
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
FusionMarkets-Live
4.43 × 12713
Headway-Real
4.50 × 2
Darwinex-Live
4.58 × 681
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
Alpari-MT5
5.44 × 45
ICMarketsEU-MT5-5
5.71 × 49
VantageInternational-Live 4
5.75 × 20
44 plus...
Exploiting USDJPY
Aucun avis
2025.09.07 22:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 15:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.14% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 14:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.23 14:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.