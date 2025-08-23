- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
140
Bénéfice trades:
116 (82.85%)
Perte trades:
24 (17.14%)
Meilleure transaction:
406.56 USD
Pire transaction:
-9.41 USD
Bénéfice brut:
2 207.58 USD (58 216 pips)
Perte brute:
-65.30 USD (6 671 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (1 706.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 706.34 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
5.10%
Charge de dépôt maximale:
116.43%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
112.51
Longs trades:
90 (64.29%)
Courts trades:
50 (35.71%)
Facteur de profit:
33.81
Rendement attendu:
15.30 USD
Bénéfice moyen:
19.03 USD
Perte moyenne:
-2.72 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-8.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.85 USD (2)
Croissance mensuelle:
45.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
19.04 USD (0.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.37% (19.04 USD)
Par fonds propres:
39.80% (2 016.13 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|GBPJPY
|13
|US30
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.1K
|GBPJPY
|5
|US30
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|33K
|GBPJPY
|792
|US30
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +406.56 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 706.34 USD
Perte consécutive maximale: -8.98 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GQCapital-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
Weltrade-Live
|0.00 × 436
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 5
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 19
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.01 × 98
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
53 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
EA 99 DNT Entry Logic :
1. Entry based on overbought and oversold (OBOS) conditions.
2. Entry using 10 OBOS groups.
3. Star entry lots for the 10 OBOS groups.
4. Enter exponential decimal lots for the 10 OBOS groups.
5. Exit take-profit positions for the 10 groups.
6. Exit following the 10 groups.
7. Exit outside the overall dollar group target.
8. On 4 currency pairs : xauusd, btcusd, Dow Jones, gbpjpy.
Entry using 10 active OBOS groups on 4 currency pairs to generate adequate profits and minimize risk.
Monitoring account :
Funds 100,000
Server : FBS-Real-10
Account : 01423720
Passed : Henry12345
Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425682
Passed : EA99DNTMulti
Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425681
Passed : EA99DNTxau
Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425680
Passed : EA99DNTus
Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425684
Passed : EA99DNTgj
👉Minimum balance 100,000 lots, 0.05 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
👉Minimum balance 5,000-10,000 lots, 0.01 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
75 USD par mois
46%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
4
100%
140
82%
5%
33.80
15.30
USD
USD
40%
1:500