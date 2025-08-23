SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA 99 DNT MULTI xau us gj
Dedi Iskandar

EA 99 DNT MULTI xau us gj

Dedi Iskandar
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 46%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
140
Bénéfice trades:
116 (82.85%)
Perte trades:
24 (17.14%)
Meilleure transaction:
406.56 USD
Pire transaction:
-9.41 USD
Bénéfice brut:
2 207.58 USD (58 216 pips)
Perte brute:
-65.30 USD (6 671 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (1 706.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 706.34 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
5.10%
Charge de dépôt maximale:
116.43%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
112.51
Longs trades:
90 (64.29%)
Courts trades:
50 (35.71%)
Facteur de profit:
33.81
Rendement attendu:
15.30 USD
Bénéfice moyen:
19.03 USD
Perte moyenne:
-2.72 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-8.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.85 USD (2)
Croissance mensuelle:
45.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
19.04 USD (0.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.37% (19.04 USD)
Par fonds propres:
39.80% (2 016.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 122
GBPJPY 13
US30 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.1K
GBPJPY 5
US30 18
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 33K
GBPJPY 792
US30 18K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +406.56 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 706.34 USD
Perte consécutive maximale: -8.98 USD

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
GQCapital-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FBS-Real-4
0.00 × 1
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
Weltrade-Live
0.00 × 436
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 19
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 98
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
53 plus...
EA 99 DNT Entry Logic :
1. Entry based on overbought and oversold (OBOS) conditions.
2. Entry using 10 OBOS groups.
3. Star entry lots for the 10 OBOS groups.
4. Enter exponential decimal lots for the 10 OBOS groups.
5. Exit take-profit positions for the 10 groups.
6. Exit following the 10 groups.
7. Exit outside the overall dollar group target.
8. On 4 currency pairs : xauusd, btcusd, Dow Jones, gbpjpy.
Entry using 10 active OBOS groups on 4 currency pairs to generate adequate profits and minimize risk.

Monitoring account :
Funds 100,000
Server : FBS-Real-10
Account : 01423720
Passed : Henry12345

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425682
Passed : EA99DNTMulti

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425681
Passed : EA99DNTxau

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425680
Passed : EA99DNTus

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425684
Passed : EA99DNTgj

👉Minimum balance 100,000 lots, 0.05 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
👉Minimum balance 5,000-10,000 lots, 0.01 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
Aucun avis
2025.09.24 20:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 19:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.31 23:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 22:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 17:12
Share of trading days is too low
2025.08.29 17:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 12:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 12:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 12:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 12:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
