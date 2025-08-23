SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Blackthorn
Mohd Hafiz Bin Zainal

Blackthorn

Mohd Hafiz Bin Zainal
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 51%
Tickmill-Live
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
26 (68.42%)
Perte trades:
12 (31.58%)
Meilleure transaction:
105.82 EUR
Pire transaction:
-60.77 EUR
Bénéfice brut:
726.41 EUR (2 890 pips)
Perte brute:
-180.71 EUR (376 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (105.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
222.19 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
10.90%
Charge de dépôt maximale:
60.95%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
5.93
Longs trades:
20 (52.63%)
Courts trades:
18 (47.37%)
Facteur de profit:
4.02
Rendement attendu:
14.36 EUR
Bénéfice moyen:
27.94 EUR
Perte moyenne:
-15.06 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-85.79 EUR)
Perte consécutive maximale:
-85.79 EUR (2)
Croissance mensuelle:
51.08%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.57 EUR
Maximal:
92.07 EUR (5.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.32% (90.38 EUR)
Par fonds propres:
16.82% (442.43 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 32
USDCAD 3
NZDUSD 2
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 622
USDCAD 0
NZDUSD 0
GBPUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.4K
USDCAD 26
NZDUSD 50
GBPUSD -11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +105.82 EUR
Pire transaction: -61 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +105.80 EUR
Perte consécutive maximale: -85.79 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.25 × 4
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 147
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.89 × 171
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
74 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 21:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 20:32 2025.09.25 20:32:51  

Manual TP at Key Level / Smart HL

2025.09.25 01:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 20:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.23 11:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 11:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Blackthorn
35 USD par mois
51%
0
0
USD
2.7K
EUR
5
92%
38
68%
11%
4.01
14.36
EUR
17%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.