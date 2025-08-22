SignauxSections
DIMITRIOS THEODORAKIS

TestSTRTG

DIMITRIOS THEODORAKIS
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -20%
Coinexx-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
81
Bénéfice trades:
39 (48.14%)
Perte trades:
42 (51.85%)
Meilleure transaction:
94.24 USD
Pire transaction:
-98.95 USD
Bénéfice brut:
997.63 USD (28 385 pips)
Perte brute:
-978.81 USD (23 510 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (140.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
174.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
95.96%
Charge de dépôt maximale:
32.39%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.05
Longs trades:
43 (53.09%)
Courts trades:
38 (46.91%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
25.58 USD
Perte moyenne:
-23.31 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-42.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-282.70 USD (6)
Croissance mensuelle:
-35.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
117.92 USD
Maximal:
351.63 USD (79.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.66% (160.15 USD)
Par fonds propres:
54.29% (299.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 12
GBPUSD 11
EURUSD 9
USDCHF 9
EURJPY 7
GBPJPY 7
EURGBP 4
EURCHF 3
NZDUSD 3
USDCAD 3
NZDCHF 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURNZD 2
CHFJPY 1
GBPNZD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
GBPCHF 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 38
GBPUSD 90
EURUSD -93
USDCHF -76
EURJPY 132
GBPJPY 4
EURGBP -5
EURCHF 10
NZDUSD -10
USDCAD -40
NZDCHF 14
AUDUSD 16
EURAUD -34
EURNZD 10
CHFJPY -99
GBPNZD 66
CADCHF 43
AUDJPY -96
GBPCHF 47
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.3K
GBPUSD 2.2K
EURUSD -42
USDCHF -1.6K
EURJPY 2.9K
GBPJPY 515
EURGBP 99
EURCHF 220
NZDUSD -236
USDCAD -1.2K
NZDCHF 141
AUDUSD 442
EURAUD -963
EURNZD 442
CHFJPY -1.5K
GBPNZD 1.2K
CADCHF 351
AUDJPY -1.1K
GBPCHF 814
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +94.24 USD
Pire transaction: -99 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +140.92 USD
Perte consécutive maximale: -42.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Coinexx-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.09 × 23
HFMarketsSV-Live Server 5
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 292
OrbexGlobal-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.35 × 34
ICMarketsSC-Live03
0.37 × 98
MonetaMarkets-Live01
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.50 × 66
GlobalPrime-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.80 × 50
Coinexx-Demo
0.84 × 677
ForexChief-DirectFX
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 3
Tickmill-Live08
1.00 × 4
TradingProInternational-Live
1.20 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.29 × 712
TradeMaxGlobal-Live10
1.33 × 3
Coinexx-Live
1.44 × 3368
ICMarkets-Live10
1.50 × 74
FxPro.com-Real08
1.50 × 2
60 plus...
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 21:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 21:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
