Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge03 0.00 × 2 XMAU-Real 20 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 8 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 EGlobal-Cent5 0.00 × 2 FxPro.com-Real06 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 Alpari-Standard3 0.00 × 1 PrimusMarkets-Live-2 0.00 × 4 Exness-Real6 0.00 × 3 BDSwissGlobal-Real01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 8 NPBFX-Real 0.00 × 2 FXChoice-Pro Live 0.00 × 7 XMTrading-Real 34 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 3 EGlobal-Cent1 0.00 × 2 ACYFX-Live 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 8 FBS-Real-12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 161 plus...