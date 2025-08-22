SignauxSections
Sitki Ozgur Capanoglu

RazorEdge

Sitki Ozgur Capanoglu
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
FBS-Real-8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
236
Bénéfice trades:
174 (73.72%)
Perte trades:
62 (26.27%)
Meilleure transaction:
31.67 USD
Pire transaction:
-39.89 USD
Bénéfice brut:
502.15 USD (1 071 048 pips)
Perte brute:
-349.96 USD (483 887 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (93.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
107.13 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
93.16%
Charge de dépôt maximale:
5.67%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
80 (33.90%)
Courts trades:
156 (66.10%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
2.89 USD
Perte moyenne:
-5.64 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-48.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-57.23 USD (7)
Croissance mensuelle:
12.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.63 USD
Maximal:
143.13 USD (19.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.23% (143.13 USD)
Par fonds propres:
11.60% (79.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 49
LTCUSD 20
US500 18
EURCAD 16
XAUUSD 16
ETHUSD 15
AUDNZD 10
NZDCHF 9
USDCHF 9
US100 9
USDJPY 9
EURJPY 7
GBPCAD 6
EURUSD 5
XAGUSD 4
EURCHF 4
AUDJPY 4
AUDCHF 3
GBPAUD 3
NZDUSD 3
EURAUD 2
XRPUSD 2
USDCAD 2
CADJPY 2
CHFJPY 2
GBPJPY 2
US30 1
EURNZD 1
CADCHF 1
EURGBP 1
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 48
LTCUSD 14
US500 -15
EURCAD -5
XAUUSD 16
ETHUSD 25
AUDNZD 3
NZDCHF 0
USDCHF -3
US100 57
USDJPY -24
EURJPY 37
GBPCAD -22
EURUSD 5
XAGUSD 5
EURCHF 2
AUDJPY 1
AUDCHF 0
GBPAUD -4
NZDUSD 4
EURAUD 0
XRPUSD 2
USDCAD 0
CADJPY 1
CHFJPY 7
GBPJPY 2
US30 -1
EURNZD 0
CADCHF 1
EURGBP -4
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 510K
LTCUSD 11K
US500 -14K
EURCAD 1.3K
XAUUSD 1.6K
ETHUSD 18K
AUDNZD 122
NZDCHF -7
USDCHF -573
US100 57K
USDJPY -789
EURJPY 1.5K
GBPCAD -1.4K
EURUSD 365
XAGUSD 107
EURCHF 134
AUDJPY 57
AUDCHF 18
GBPAUD -268
NZDUSD 84
EURAUD 33
XRPUSD 3.5K
USDCAD 69
CADJPY 69
CHFJPY 199
GBPJPY 113
US30 -840
EURNZD -62
CADCHF 29
EURGBP -75
AUDUSD 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.67 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +93.82 USD
Perte consécutive maximale: -48.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.04 16:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 20:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 18:58
Share of trading days is too low
2025.08.22 18:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 17:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 17:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 17:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 17:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.