SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NanoBot MT5
Le Trung Hieu

NanoBot MT5

Le Trung Hieu
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 83%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
234
Bénéfice trades:
167 (71.36%)
Perte trades:
67 (28.63%)
Meilleure transaction:
6.28 USD
Pire transaction:
-11.48 USD
Bénéfice brut:
426.56 USD (37 820 pips)
Perte brute:
-262.23 USD (29 926 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (25.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.87 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
95.98%
Charge de dépôt maximale:
91.21%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
5.53
Longs trades:
104 (44.44%)
Courts trades:
130 (55.56%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
2.55 USD
Perte moyenne:
-3.91 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-20.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.31 USD (3)
Croissance mensuelle:
33.52%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
29.69 USD (9.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.03% (29.69 USD)
Par fonds propres:
61.33% (200.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 82
AUDCAD 67
NZDCAD 37
EURUSD 31
AUDNZD 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 105
AUDCAD 20
NZDCAD 20
EURUSD 13
AUDNZD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
AUDCAD -2.6K
NZDCAD -484
EURUSD 1.3K
AUDNZD -821
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.28 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +25.80 USD
Perte consécutive maximale: -20.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 4
0.86 × 79
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.20 × 5
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.50 × 154
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
Axiory-Live
1.63 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 8089
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
72 plus...
Aucun avis
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 06:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 16:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
